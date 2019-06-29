مالطا تقبض على مسؤول بالمصرف الليبي الخارجي

كشف مصدر مُطلع لـ218 أن السلطات المالطية قبضت يوم أمس الجمعة على نائب المدير العام للمصرف الليبي الخارجي مصطفى خليفة الزنتاني.

وبحسب ما ذكره المصدر فإن السلطات المالطية وجهت للزنتاني تُهماً بعمليات تهريب أموال بالنقد الأجنبي بين كلٍّ من ليبيا ومالطا، دون ذكر تفاصيل حول قيمة الأموال المُهربة وطبيعة عمليات التهريب التي قام بها.

ويمر المصرف الليبي الخارجي هذه الفترة بحالة عدم استقرار منذ أغسطس الماضي على صعيد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بعد إيقاف المدير العام السابق محمد بن يوسف عن عمله بقرار من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وتكليف إدارة جديدة. الأمر الذي دعا الطرفين للاتجاه للمحاكم التي مازالت تنظر في القضية على جلسات متعددة.

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