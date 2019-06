العلاقات التجارية بين أمريكا والصين تعود إلى مسارها القديم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أن علاقات بلاده مع الصين عادت إلى مسارها الصحيح، وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بنيغ، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في اليابان.

حيث قال ترامب:

“الاجتماع مع الرئيس الصيني كان ممتازاً ومضت المحادثات بشكل جيد كما كان متوقعاً”.

وأضاف:

“عقدت اجتماعاً جيداً مع الرئيس الصيني شي، بل اجتماع ممتاز”.

وتابع قائلاً:

“المفاوضات مع الصين مستمرة”.

هذا وكان الرئيس الصيني قد قال خلال اجتماعه مع ترامب أن الصين والولايات المتحدة تستفيدان من التعاون وتخسران بسبب المواجهة”.

وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترت مؤخراً على خلفية تبادل فرض رسوم جمركية على واردات من الجانبين في ما بات يعرف بالحرب التجارية بين الجانبين.

