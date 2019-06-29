ترامب يفك الحظر عن هواوي.. لكن القصة لم تنته

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت خلال قمة العشرين الاقتصادية الجارية في اليابان، نيته التراجع عن قرار حظر شركة هواوي الصينية من بيع منتجاتها في الولايات المتحدة.

وكان ترامب أعلن قبل أكثر من شهرٍ حظر هواوي من بيع منتجاتها في الولايات المتحدة، إضافة إلى إدراج الشركة ضمن القائمة السوداء المحظور التعامل معها من قبل أي شركة أميركية.

ودفع قرار ترامب شركة غوغل لحظر هواوي من استخدام نظام التشغيل اندرويد، ولكن مع قرار ترامب سيُسمح لهواوي باستخدام اندرويد.

وصرح الرئيس الأميركي، السبت، أنه سيسمح للشركات الأميركية ببيع منتجاتها لهواوي في حالة عدم التعارض مع الأمن القومي.

واستدرك ترامب بالقول إن القرار النهائي سيكون في نهاية المفاوضات الجارية مع الجانب الصيني حول العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار ترامب إلى أن عقد أي صفقة نهائية وكبيرة مع هواوي يعتمد على اتفاقية تجارية أوسع بين الولايات المتحدة والصين.

وعاد ترامب لبدعة أن الولايات المتحدة لديها معلومات حساسة حول هواوي، وقال”من غير المناسب أن نناقشها علناً.. وأي قرار نهائي بخصوص هواوي سيكون ضمن الاتفاقية التجارية مع الصين”.

وحين سُئِل ترامب مجدداً في المؤتمر الصحفي عن هواوي، رفض التصريح إن كان سيرفع الشركة الصينية من القائمة السوداء للحكومة الأمريكية أم لا.

ويرى مراقبون أن ترامب يهدف من هذا التذبذب إلى مواصلة الضغط على الصين بورقة هواوي، وعدم إغضاب عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، لاسيما بعد أن قدم أحدهم مقترح قانون متشددا نحو العلاقة مع الشركات الصينية.

حتى لو استمر الحظر الأميركي فلا مانع من شراء هاتف هواوي متوسط أو منخفض السعر، أما إذا كنت تريد شراء هاتف مرتفع المواصفات والثمن مثل “P30 برو”، فلا مشكلة لو أردت شراءه الآن مع أفضلية الانتظار قليلاً لحين معرفة ما ستؤول إليه الأمور.

وتجدر الإشارة إلى أن هواتف “بي 30 برو” ستعمل بنظام آندرويد دون مشاكل لكن القلق حول إمكانية تلقيه تحديثات أمنية شهرية دورية من شركة غوغل في حال استمر الحظر، بينما بعد رفعه من ترامب مؤقتاً يعني أنه لا مشاكل ويمكن شراؤه ولكن من الأفضل الانتظار قليلاً.

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