“لايفيكو” تشرع في إعادة تشغيل مصانع الأمونيا

شرعت الشركة الليبية النرويجية للأسمدة “لايفيكو” في إعادة تشغيل مصانع الأمونيا بعد توقفها منذ أشهر قبل أن تعلن عودة ضخ الغاز الطبيعي من المؤسسة المدة الماضية بعد التوصل لاتفاق تشغيل مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وصرح المسؤول الإعلامي للشركة فيصل المنقوش لـ 218 أن عمليات الإنتاج بدأت صباح اليوم السبت بتشغيل وحدات التسخين في مصانع الأمونيا لإنتاج البخار، وأشار المنقوش خلال حديثه بأن عمليات تشغيل مصانع الأمونيا ومصانع اليورو ستأتي على مراحل إلى حين استرداد القوة الإنتاجية الكاملة.

كما صرح المنقوش في وقت سابق لـ 218 أن عمليات صيانة شملت عددا من خطوط الإمداد داخل المصانع بهدف ضمان عودة الإنتاج، مبينا أن مصنع اليورويا سينتج 1200 طن يوميا، بينما توقع المنقوش أن يبلغ إنتاج مصنع الأمونيا 1000 طن يوميا.

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