“الصحارى” يفتتح مركزين لإجراءات الاعتمادات

أعلن فرع مصرف الصحارى في عين زارة، اليوم السبت، عن فتح مركزين جديدين يختصان في إتمام إجراءات فتح الاعتمادات المستندية للشركات والمؤسسات العامة والخاصة حسب شروط وضوابط مصرف ليبيا المركزي الصادرة في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت إدارة المصرف في بيان بصفحتها في “فيسبوك”، أنها ما تزال تقدم خدماتها في تنفيذ الاعتمادات بشكل إلكتروني لكافة عملائها في البلاد.

وذكر المصرف في بيانه أنه خفّض عمولة فتح الاعتمادات، حسب قيمة الاعتماد لكل مؤسسة أو فرد، في إطار تحسين الخدمات أمام كافة العملاء.

وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق عن إجمالي قيمة مبيعات النقد الأجنبي للأفراد والمؤسسات والشركات العامة والخاصة في الفترة ما بين الأول من أكتوبر الماضي حتى مايو الماضي، حيث بلغت 8.7 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من 22 مليار دولار.

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