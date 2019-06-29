اقتصاد

“الصحارى” يفتتح مركزين لإجراءات الاعتمادات

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن فرع مصرف الصحارى في عين زارة، اليوم السبت، عن فتح مركزين جديدين يختصان في إتمام إجراءات فتح الاعتمادات المستندية للشركات والمؤسسات العامة والخاصة حسب شروط وضوابط مصرف ليبيا المركزي الصادرة في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت إدارة المصرف في بيان بصفحتها في “فيسبوك”، أنها ما تزال تقدم خدماتها في تنفيذ الاعتمادات بشكل إلكتروني لكافة عملائها في البلاد.

وذكر المصرف في بيانه أنه خفّض عمولة فتح الاعتمادات، حسب قيمة الاعتماد لكل مؤسسة أو فرد، في إطار تحسين الخدمات أمام كافة العملاء.

وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق عن إجمالي قيمة مبيعات النقد الأجنبي للأفراد والمؤسسات والشركات العامة والخاصة في الفترة ما بين الأول من أكتوبر الماضي حتى مايو الماضي، حيث بلغت 8.7 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من 22 مليار دولار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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