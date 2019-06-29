أبوزيدة لـ218: الخط البحري الياباني يعود لبنغازي

يستعد ميناء بنغازي الرئيسي اليوم السبت، لاستقبال سفينة قادمة من كوريا وعلى متنها أكثر من ألف سيارة مستعملة مستوردة لصالح تجار في المدينة.

وصرح رئيس المكتب الإعلامي في مصلحة الموانئ ناصر ابوزويدة لقناة “218”، أن السفينة “courage ousace”، المسجلة دوليا تحت خط النقل البحري “الياباني”، هي الأولى من نوعها التي تدخل الميناء الرئيسي.

وذكر ابوزويدة أن خط النقل البحري ذاته كان متوقفا عن ليبيا منذ فبراير 2011 بسبب الفوضى الأمنية، مشيرا إلى أن دخول السفينة اليوم بمثابة التجربة لقدرات الميناء الفنية واستطلاع درجات التنظيم والأمن في الميناء.

وكان ابو زويدة قد أفاد في تصريحات سابقة لـ”218” أن الشركة أعادت تشغيل ميناء بنغازي الرئيسي أغلق السنوات الماضية بسبب الحرب التي شهدتها المدينة بين قوات الجيش والمجموعات الإرهابية داخل المدينة.

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