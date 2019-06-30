اعتداء على محطّة (455) بمنظومة الحساونة سهل الجفارة ببني وليد

بني وليد 30 يونيو 2019 (وال)- أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النّهر الصناعي، عن تعرّض محطّة رقم (455) بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بالمسار الأوسط، قرب مدينة بني وليد أمس السبت للاعتداء من قبل مجهولين.

وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – إن الاعتداء أسفر عن تسرّب كميات كبيرة من المياه؛ بسبب محاولاتهم لعمل وصلة غير شرعية، حيث سيُباشر الفريق الفني بأعمال الصيانة لإيقاف التسرب.

وناشد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، كافة المجالس البلدية والسلطات الشُرطية والأمنية بالمدن، والمناطق الواقعة على المسار الأوسط، بسرعة التعاون، من أجل المحافظة على المسار الأوسط ومعاقبة المعتدين. (وال – بني وليد) ر س/ ر ت

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