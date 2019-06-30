الجوف تستلم 10 شحنات كيمائية لصالح شركة الواحة

استلمت شركة الجوف للتقنية النفطية، الجمعة، 10 شحنات من المواد الكيمائية لصالح شركة الواحة.

وبحسب ما أعلنت عنه إدارة الشركة فإن عمليات الإمداد تمت في مستويات قياسية من أجل ضمان استخدام كافة المواد في الوقت المخطط له وبحسب خطط شركة الواحة الموضوعة مسبقا.

وكانت شركة الجوف النفطية قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن نجاح فريق الهندسة الحقلية التابع لها في إضافة 1100 برميل من النفط الخام للإنتاج العام الحالي عبر مهندسي الشركة الذين تمكنوا من رفع مستوى الإنتاج في البئر 111 التابعة لحقل الراقوبة الذي تشرف على تشغيله شركة سرت للنفط والغاز بعد إدخال نظام “سي ال فري” المتطور.

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