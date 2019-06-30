حملة أمنية بالمنطقة الشرقية لإزالة المسميات التركية

أعلنت عدد من مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية السبت عن بدء حملة أمنية لإزالة كافة المسميات التركية من شوارع وأحياء المدن.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية البيضاء فقد بدأ جهاز الحرس البلدي بنغازي في إزالة هذه المسميات في مدينة بنغازي حيث شملت لافتات المطاعم، والمقاهي، ومحلات بيع الحلويات.

وأوضحت أن أصحاب المحلات باشروا في إزالة اللافتات على الفور، كما بدأت الأجهزة الأمنية في البيضاء حملة مماثلة استهدفت المحال التجارية المختلفة وسط المدينة وضواحيها.

يأتي ذلك بعد قرار القيادة العامة للجيش بالمنطقة الشرقية بإيقاف حركة الملاحة الجوية مع دولة تركيا، واعتبار كافة السفن والطائرات التركية التي تدخل المياه الإقليمية الليبية أهدافًا معادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية