التجارة والتنمية يُحذر من القرصنة الإلكترونية

طالب مصرف التجارة والتنمية كافة عملائه بضرورة أخذ الحيطة أثناء التعامل مع روابط إلكترونية تستخدم في القرصنة الإلكترونية.

كما شدد المصرف على أهمية عدم مد أي جهة بالرقم السري أو بيانات تخص معاملات الفيزا وماستر كارد أو بطاقات مخصصات أرباب الأسر.

ونوه التجارة والتنمية بأن كافة المعاملات المعلن عنها يمكن الاطلاع عليها وإتمامها عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

كما أعلن المصرف خلو مسؤوليته عن فقدان بيانات العملاء نتيجة التعامل مع روابط غير صحيحة، مُشدداً على أهمية تعامل العملاء معها بحذر.

ولم يكشف المصرف في تحذيره عن الجهة التي تستهدف زبائنه من خلال الروابط المشبوهة، أو عن الشكل الذي تظهر به هذه الروابط لدى المُستخدمين.

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