تاسيلي ميديا تستحوذ على حصة كبيرة بموقع بلد الطيوب، وتوقعات برفع رأس مال الموقع

كشفت شركة تاسيلي” Tassili Media” عن قيامها باستحواذ 45 بالمائة من حصص الموقع الإلكتروني الأدبي الثقافي الليبي “بلد الطيوب” وذلك بعد مفاوضات استمرت لمدة شهرين مع مؤسس الموقع الكاتب الليبي” رامز النويصر” .

وأكدت الشركة أن هذه الصفقة لا تعتبر كبيرة بالمقاييس التجارية لكنها الأكبر في تاريخ الصحافة الثقافية في ليبيا مشيرةً إلى أن مؤسس الموقع ” رامز النويصر” عمل لسنوات ليضم ما يناهز إحدى عشر ألف مادة ثقافية متنوعة، وذلك بناءً على الاتفاق ليستمر في منصبه كرئيس ومدير عام للموقع محتفظاً بأكبر حصة منه.

و بحسب الشركة فإن مؤسس الشركة “النويصري” عبر عن تفاؤله بالصفقة مضيفاً بأن المباحثات المقبلة داخل “بلد الطيوب” قد تتضمن بناء شبكة ثقافية متكاملة كما يتوقع أن يتم رفع رأس مال الموقع في زمن قياسي لتغطية النفقات الإضافية لإطلاق مشاريع جديدة.

وقد اعتبر خبراء الاستثمار في الجانب الثقافي هذا المشروع من المشاريع التجارية المحفوفة بالمخاطر، وذلك بعد أن أكدت الشركة أنها تسعى لتطوير الموقع وتبني نموذج عمل ابتكاري، للمساهمة في تغيير واقع العمل الثقافي وخاصة الأدبي داخل ليبيا، وأنها تسعى لتحفيز شركات أخرى على خوض غمار هذه التجربة.

وأفادت شركة “TASSILI MEDIA” أنها تنفذ قيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ، من خلال دعم المنظمات غير الحكومية.

يذكر أن شركة تاسيلي إحدى شركات الاستشارات المهنية وخدمات الإدارة ، وتعمل على إنتاج وسائط احترافية، فضلاً عن خدمات التسويق والإعلان والطباعة والتسويق الرقمي وتصميم مواقع الويب، و التدريب الإعلامي في كل مجال الصحفي و الفني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية