وصول سفينة من كوريا إلى ميناء بنغازي على متنها 1000 سيارة

بنغازي 30 يونيو 2019 (وال)- وصلت إلى ميناء بنغازي الرئيسي اليوم الأحد، سفينة قادمة من دولة كوريا، على متنها أكثر من 1000 سيارة مستوردة لصالح تجار في المدينة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في مصلحة الموانئ ناصر ابوزويدة إن “السفينة “courage ousace”، المسجلة دوليًا تحت خط النقل البحري “الياباني”، وهي الأولى من نوعها التي تدخل الميناء الرئيسي”.

وأضاف ابوزويدة أن خط النقل البحري ذاته كان متوقفًا عن ليبيا منذ فبراير 2011، بسبب الأوضاع الأمنية حينها، مشيرًا إلى أن دخول السفينة اليوم بمثابة التجربة لقدرات الميناء الفنية، واستطلاع درجات التنظيم والأمن في الميناء.

وأشار ابو زويدة إلى أن مصلحة الموانئ كانت قد أعادت تشغيل ميناء بنغازي الرئيسي، عقب إغلاقها لسنوات الماضية، بسبب الحرب التي شاهدتها المدينة بين قوات الجيش والمجموعات الإرهابية. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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