السراج يُتابع احتياجات لجنة الطوارئ

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع وزير المالية المُفوض، فرج بومطاري، ملف الاحتياجات المالية للجنة الطوارئ خلال الفترة الأمنية والاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد.

وقالت حكومة الوفاق أن السراج وبومطاري بحثا خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس في طرابلس الملف المالي والاقتصادي، إضافة إلى سُبل العمل على صرف مرتبات مُختلف القطاعات في المواعيد المُحددة وتفادي أي تأخير.

وأبدى رئيس المجلس الرئاسي اهتماماً بالغاً باحتياجات لجنة الطوارئ المُتمثلة في مُتطلبات النازحين والجرحى، إضافة إلى احتياجات البلديات والمرافق الخدمية العامة.

وطالب السراج بومطاري بضرورة الإسراع في تلبية احتياجات المواطنين المُرتبطة بالخدمات الأساسية وإنهاء إجراءاتها، بحسب ما ذكرته حكومة الوفاق في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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