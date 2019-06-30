“اقتصاد الوفاق” تنفي استثناءات سعر الصرف   

نفت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق وجود أي استثناءات أو آليات أخرى بشأن سعر الصرف المُعتمد من قبل المجلس الرئاسي العام الماضي بخصوص رسوم مبيعات النقد الأجنبي.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الآلية المُتبعة في توفير سلع واحتياجات المُواطنين منذ اعتماد الإصلاحات الاقتصادية من قبل المجلس الرئاسي والمصرف المركزي تهدف إلى توفير فرص أكثر للقطاع الخاص ليتمكن التجار من توريد احتياجاتهم مع الالتزام بسعر الصرف المُعتمد.

يُشار إلى أن وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي كان قد كشف في أبريل الماضي أن إيرادات مبيعات النقد الأجنبي بلغت 17 مليار دينار بينما توقع أن تبلغ 30 مليارا مع آخر العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية