اقتصاد

“اقتصاد الوفاق” تنفي استثناءات سعر الصرف   

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق وجود أي استثناءات أو آليات أخرى بشأن سعر الصرف المُعتمد من قبل المجلس الرئاسي العام الماضي بخصوص رسوم مبيعات النقد الأجنبي.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الآلية المُتبعة في توفير سلع واحتياجات المُواطنين منذ اعتماد الإصلاحات الاقتصادية من قبل المجلس الرئاسي والمصرف المركزي تهدف إلى توفير فرص أكثر للقطاع الخاص ليتمكن التجار من توريد احتياجاتهم مع الالتزام بسعر الصرف المُعتمد.

يُشار إلى أن وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي كان قد كشف في أبريل الماضي أن إيرادات مبيعات النقد الأجنبي بلغت 17 مليار دينار بينما توقع أن تبلغ 30 مليارا مع آخر العام الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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