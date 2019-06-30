صعود طفيف بأسعار العملات الأجنبية

شهدت أسعار العملات الأجنبية صعوداً طفيفاً أمام الدينار الليبي في السوق السوداء بمدينة طرابلس وزليتن مع بداية التعاملات اليوم الأحد.



وارتفع الدولار أمام الدينار بمقدار قرش واحد فقط ليسجل بذلك قيمة قدرها أربعة دنانير وثلاثة وأربعون قرشا (4.43) للدولار، بينما حقق اليورو ارتفاعا طفيفاً أمام الدينار قدره قرشان ليتم تداوله بخمسة دنانير وقرشين (5.02).

أما الذهب عيار 18 كسر فقد ارتفع بمقدار دينار واحد في سوق المشير بطرابلس بالمقارنة مع إغلاق السوق السوداء يوم أمس السبت، حيث بيع اليوم بمئة وستة وأربعين (146) دينارا للغرام.

ويرى تُجار العملات أن الارتفاعات المُتتالية للعملات الأجنبية أمام الدينار كانت نتيجة تأخير تنفيذ قرار منع دخول السلع بدون إجراءت المركزي، إضافة إلى تأخر صرف منحة الـ500 دولار.

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