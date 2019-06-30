الصراعات السياسية تُلحق خسائر فادحة بالدول العربية

في ظل الصراعات السياسية التي ظهرت على مدى العشر سنوات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تكبدت الدول العربية خسائر فادحة ألحقت الضرر بجسدها الاقتصادي وكانت الاستثمارات الأجنبية الضحية الكبرى لهذه الصراعات والتي شهدت تراجعات مستمرة في قيمتها نتيجة عدم استقرارها بينما توقفت بشكل نهائي في بعض الدول.

ووفقا لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فإن الدول العربية تراجعت على مؤشر المؤسسة لجاذبية الاستثمار الأجنبي إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين سبع مجموعات جغرافية في عام 2019.

فيما كانت قد تراجعت بنسبة طفيفة في 2018 وبالمقابل ارتفعت وقتها قيمة الاستثمارات الصادرة منها وسط انخفاض جاذبية المنطقة للمستثمرين حيث تصدرت السعودية والإمارات قائمة التدفقات الصادرة من المنطقة على الترتيب بنسبة 76% في العام الماضي

وعلى الرغم من تراجع هذه التدفقات إلا أن هناك العديد من الدول خاصة منطقة الخليج تسعى دوما إلى فتح المزيد من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية لتعزيز أوضاعها المالية وتنويع خدماتها الاقتصادية.

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