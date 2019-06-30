اقتصاد

عين بريطانيا على أموال ليبيا المجمدة

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عادت قضية استنزاف المال الليبي المجمد الموزع على مصارف العالم إلى واجهة الأخبار في بريطانيا فيما يلتهي الليبيون بالصراع السياسي والحرب وسط انقسام المؤسسات السيادية.

ونشرت صحيفة “تلغراف” مقالا لكبير مراسليها السياسيين كريستوفر هوب، يتحدث عن مقترح بريطاني قدمه نائب زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الأيرلندي نايجل دودز، يطالب فيه البرلمان بتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي من الأموال الليبية المجمدة التي وصفها بأنها أموال العقيد القذافي التي تحتجزها بريطانيا وتقدر بـ12 مليار جنيه إسترليني.

ويزعم النائب دودز أن القذافي موّل الجيش الإيرلندي في ثمانينيات القرن الماضي بالمتفجرات والسلاح وأسفر ذلك عن مقتل الآلاف، وكتب النائب رسالة لرئيسة الوزراء البريطانية يقول فيها “على رئيسة الوزراء في آخر أيامها أن تصحح الخطأ الكبير”، ويرى أن الانتظار البريطاني حتى تشهد ليبيا تسوية سياسية، سيفقد الضحايا ما يراه حقوقهم، وسيموتون ظلما دون نيل التعويض، حسب وصفه.

وأخذت وزارة الخزانة البريطانية ضرائب تقدر بـ17 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث الماضية على 12 مليار جنيه قيمة الأصول المالية التابعة لليبيا، حسب ما كشف عنه تقرير البرلمان البريطاني في الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن وزير الخارجية السابق عبد الرحمن شلقم قال في تصريح سابق إن النظام السابق في ليبيا قد قفل ملف ضحايا دعم القذافي للجيش الجمهوري الإيرلندي بتقديم التعويضات .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذا الموضوع / اذا تم المساس بالاموال الليبية وتسخيرها للجيش الأيرلندي كما يزعمون – فلماذا قامت حكومة بريطانيا بتمويل السجناء وتسليحهم في ليبيا ؟!! بحجة الديمقراطية المزعومة – وعن هذا سببت بريطانيا في مقتل السفير الامريكي في ليبيا – وكذلك قضية تسميم الأطفال بمرض الإيدز في مستشفى بنغازي والضربة العسكرية الغير منطقية على بعض المدن الليبية وكان عدد ضحايا الليبيين اكبر من اي عدد ضحايا من مما يزعمون – ليبيا بلد صاحبة الحق وهذا بوتر العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما حدث في دعم محاولة الانقلاب على الرءيس الفنزويلي مادوروا – وتقطيع الأشجار والحقول في البلدان الزراعية .
    شاهد الرابط –
    youtube.com/watch?v=tgwXKWJ_6NU

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