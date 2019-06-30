“الأمان” يُفعّل الحوالات عبر “ويسترن يونيون”

أعلن مصرف الأمان اليوم الأحد عن تفعيل الحوالات المالية عبر خدمة “ويسترن يونيون” بكافة فروعة في ليبيا حسب اللوائح والقوانين المنظمة.

وطالب المصرف من عملائه إحضار جواز السفر للمستفيدين من الخدمة وتوفير باقي المستندات التي لم يعلن عنها، حسب ما ورد في حسابه بموقع “فيسبوك”

وأشار المصرف إلى أن الحوالات مفتوحة من ليبيا إلى كافة دول العالم ولم يوضح “الأمان” كيفية استلام الأموال.

وكان المصرف قد أعلن في شهر يونيو من العام الحالي تفعيل خدمة “أمان موبايل” التي تتيح لمشتركيها إمكانية تحويل الأموال بين الحسابات المحلية في إطار تعزيز الأمان المالي لكافة العملاء، موضحا أن عملية التحويل تستغرق دقائق عبر اتباع بعض الخطوات عبر الموبايل.

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