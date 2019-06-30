مناقشة العراقيل الفنية والمعالجات الخاصة بمنظومة الازدواج الوظيفي

بنغازي 30 يونيو 2019 (وال) – أقيم بمقر مراقبة الخدمات المالية بنغازي اجتماع تقابلي بين كل من اللجنة الرئيسية لضبط الازدواج الوظيفي بوزارة المالية والتخطيط متمثلة في رئيس اللجنة الأستاذ عزالدين المنفى وأعضاء اللجنة من الوزارة مع أعضاء لجنة الازدواج الوظيفي بهيئة الرقابة الإدارية متمثلة في الأستاذ فرج البرعصى، والأستاذ فرج الكزة.

وناقش المجتمعون بعض العراقيل الفنية والمعالجات الخاصة بمنظومة الازدواج الوظيفي، وتم التوصل للعديد من الحلول والمقترحات التي من شأنها تلافى تلك العراقيل وحل جميع الإشكاليات أثناء سير عمل اللجنة. (وال – بنغازي) رع / ع ع

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