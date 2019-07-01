البريد والاتصالات بالحكومة المؤقتة تناقش استخدام أموال الشركة من قبل القابضة لتمويل مليشيات الوفاق

البيضاء 30 يونيو 2019 (وال) – تم اليوم الأحد انعقاد الاجتماع الثاني العادي للجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بمدينة البيضاء بحضور معالي رئيس هيئة الاتصالات بالحكومة الليبية المؤقتة مراد الشكري رئيس الجمعية العمومية، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وهيئة المراقبة، وأعضاء الجمعية.

حيث تم افتتاح الاجتماع بكلمة من معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية عبد السلام أمريض, تلاه كلمة للسيد رئيس الجمعية لافتتاح الاجتماع الذي يضع على رأس جدول أعماله مناقشة الميزانية وانتحال الشرعية من الجسم التابع لحكومة الوفاق واستخدام أموال الشركة القابضة لتمويل حكومة السراج الداعمة للمليشيات في حربها ضد القوات المسلحة . (وال – البيضاء)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال