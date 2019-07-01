مطار بنينا الدولي يوقف الرّحلات الجويّة إلى تركيا ويسير رحلات بدون ركاب لجلب المواطنين العالقين في مطار إسطنبول

بنغازي 01 يوليو 2019 (وال) – أصدرت مصلحة الطيران المدني، بالحكومة الليبية المؤقتة أمس الأحد، كتابًا إلى الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية، وشركة البراق للنقل الجوي وشركة الراحلة للنقل الجوي.

وقالت المصلحة في الكتاب ــ الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ــ إنه بناءً على التعليمات الواردة من القيادة العامة للجيش الليبي بخصوص الرحلات الجوية إلى تركيا، فقد تقرر توقف جميع الرحلات الجويّة من مطار بنينا الدولي إلى مطار إسطنبول الدولي.

وأضافت المصلحة أنه قد تقرر تسيير رحلات إلى مطار إسطنبول الدولي، بدون ركاب من مطار بنغازي لجلب المواطنين العالقين في مطار إسطنبول، وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ هذا الكتاب. (وال – بنغازي) أ ج / هــ ع

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