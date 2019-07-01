مؤسسة الطاقة الذرية في الحكومة المؤقتة تضع خطة لنصف عام 2019

بنغازي 01 يوليو 2019 (وال)- عقدت رئيس مؤسسة الطاقة الذرية في الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الأثنين، اجتماعًا لبحث ومناقشة وضع خطة لنصف الثاني من عام 2019.

هذا وناقش الدكتور سالم عمر الفاخري خلال الاجتماع الذي عقده بمقر المؤسسة ببنغازي بحضور أعضاء المؤسسة، بالتفصيل عددًا من القضايا التي تهم البيئة بشكل عام، والقضايا البيئية التي تُهدد صحة المواطن بشكل مباشر.

وقال الدكتور سالم عمر الفاخري – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن الاجتماع يهدف إلى بحث خطة واضحة المعالم للنصف الثاني من عام 2019، ومن أجل حث الحكومة الليبية المؤقتة على مزيد من الدعم للمؤسسة في تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع.

ونوه الدكتور سالم عمر الفاخري لجهود الحكومة الليبية المؤقتة، في دعم المؤسسة الطاقة الذرية، واهتمامها بقضايا البيئة وصحة المواطن، ودعم المؤسسة في تنفيذ خططها السنوية.

وحذر الدكتور سالم عمر الفاخري من الانتهاكات الواضحة بحق البيئية، وخصوصًا التي تحدث في المنافذ من دخول بعض المواد المستوردة الضارة، والتي تنشر بدورها الأمراض المزمنة والسارية.

وحث الدكتور سالم عمر الفاخري على ضرورة تفعيل دور التفتيش الإشعاعي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إدارة الطاقة الذرية ستُبذل كل الجهود لأجل تطوير الأقسام بالمستشفيات التابعة لها، للحد من انتشار هذه الأمراض، كما ستُبذل كل جهودها لأجل الحفاظ على صحة المواطن والبيئة بشكل عام. (وال- بنغازي) ع م/ ر ت

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