اقتصاد

إيقاف اعتماد ب78 مليون دولار لمشروع ترفيهي تركي

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب عبر صفحته الرسمية  بفيسبوك إيقاف الاعتماد المستندي الممنوح لشركة تطوير تاجا التركية للتنمية.

وتبلغ قيمة الاعتماد أكثر من 78 مليون دولار كانت مخصصة لتنفيذ مشروع ترفيهي، حيث كان من المفترض تحويلها إلى البنك العربي التركي  في إسطنبول، وكان ديوان المحاسبة في البيضاء قد حظر في وقت سابق التعامل المالي والتجاري مع كافة الشركات التركية بما فيها عمليات الاستيراد كافة.

وكان الناطق الرسمي بالجيش الوطني اللواء أحمد المسماري قد قال في مؤتمر صحفي الجمعة إن القيادة العامة أصدرت أوامرها بالقبض على أي مواطن تركي على الأراضي الليبية وأعلن عن إيقاف الرحلات الجوية بين ليبيا وتركيا ومشيرا إلى ضرورة المقاطعة الاقتصادية، مضيفا أن القوات الجوية ستستهدف أي نقطة تركية على الأراضي الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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