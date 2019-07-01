معالي وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة يبحث احتياجات بلديات المنطقة الجنوبية

البيضاء 01 يوليو 2019 (وال)- عقد معالي وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية المؤقتة منير عصر اليوم الأثنين، اجتماعًا لبحث احتياجات بلديات براك الشاطئ، وأدري الشاطئ.

هذا وناقش معالي الوزير خلال استقباله بمكتبه بديوان الوزارة في البيضاء، عمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية، كافة متطلبات واحتياجات بلديات براك الشاطئ وأدري الشاطئ، متعهدًا في الوقت ذاته بتوفير كافة الاحتياجات بوجه السرعة.

من جهته، أكد عمداء البلديات دعمهم الكامل للحكومة الليبية المؤقتة، مثمنين دور دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، ووزير الاقتصاد منير عصر في خدمة المواطن والوطن. (وال- البيضاء) ع ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال