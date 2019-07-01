أوبك تستعد لتمديد خفض إنتاج النفط

فيينا-العنوان

تبدأ منظمة أوبك وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا الاثنين اجتماعا في فيينا حيث من المرتقب أن يتفقوا على تمديد العمل بخفض الانتاج لدعم الأسعار بشكل إضافي بعد اتفاق بين موسكو والرياض بهذا الخصوص.

وقبل الاجتماع، ندد وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة الإثنين في فيينا بالطابع الأحادي الجانب للاتفاق بين روسيا والسعودية على تمديد خفض الإنتاج النفطي والذي أُعلن قبل اجتماع أوبك.

وأدى الإعلان الروسي-السعودي أيضا الى ارتفاع أسعار النفط حيث تخطى سعر برميل النفط المرجعي “غرب تكساس الوسيط” ستين دولارا في المداولات الصباحية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا عن تمديد خفض الإنتاج النفطي القائم أصلاً، في اتفاق يكرس بحكم الأمر الواقع نفوذ روسيا المتزايد، ثاني منتج للنفط في العالم، إلى جانب المنتج الأول السعودية.

ويجب أن تحظى هذه التسوية الروسية السعودية بموافقة الأعضاء الـ14 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و10 من شركائها من الدول غير الأعضاء، الذين يعقدون اجتماعا حتى الثلاثاء في عاصمة النمسا.

وقررت هذه الدول الـ24، المنتجة لنصف كميات النفط في العالم، في ديسمبر خفض عرضها بمعدل 1,2 مليون برميل في اليوم من أجل دعم الأسعار.

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