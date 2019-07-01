صعود أسعار النفط عالميا

صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين أكثر من دولار للبرميل، في ظل قرار أوبك وحلفائها لتمديد تخفيضات المعروض حتى نهاية ألفين وتسعة عشر على الأقل، خلال اجتماعهم في فيينا هذا الأسبوع

وارتفعت العقود الآجلة لعقد أقرب استحقاق من خام برنت، تسليم سبتمبر ، ووصلت ذروة الجلسة عند 66.63 دولارا للبرميل مرتفعة بمقدار 1.72 دولار , وكذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 1.52 دولار مسجلة 59.99 دولارا للبرميل.

الجدير بالذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، سيجتمعون في إطار التحالف المعروف باسم أوبك بلس، الاثنين والثلاثاء لمناقشة تخفيضات المعروض. وتقلص المجموعة إنتاج النفط منذ 2017 لمنع انحدار الأسعار في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي الإنتاج الأمريكي.

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