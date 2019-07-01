الصحارى يطلق “اشحن البطاقة وخودها ببلاش”

أطلق مصرف الصحارى فرع عين زارة يوم الإثنين مبادرة لعملائه تحت شعار: “اشحن البطاقة وخودها ببلاش”، في إطار تشجيعهم للتحول للصيرفة الإلكترونية.

وأورد المصرف عبر الحساب الرسمي في موقع “فيسبوك” أن على الراغبين في الاستفادة من الخدمة وشحن بطاقة تداول إيداع قيمة مالية قدرها 500 دينار، مع ضرورة تقديم صورة من إثبات الهوية، بالإضافة لإيداع 10دنانير مقابل عملية الشحن، كما نوهت إدارة المصرف بضرورة الحضور الشخصي للعملاء المتقدمين للحصول على الخدمة.

وكان مصرف الصحارى فرع عين زارة، أعلن في وقت سابق وصول دفعة جديدة من بطاقات التداول، موضحا أن البطاقة تُمكن حاملها من الشراء من أكثر من 3000 نقطة بيع موزعة على نحو 95% من ليبيا.

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