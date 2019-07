بعد تمديد خفض الإنتاج.. أسعار النفط تتجه للصعود في الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين بنحو 3%، مع اتجاه الدول المنضوية في اتفاق خفض الإنتاج “أوبك+” إلى تمديد الاتفاق حتى نهاية العام الجاري خلال اجتماعهم في فيينا هذا الأسبوع.

حيث جرى تداول عقود مزيج “برنت” عند 66.6 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.87% عن سعر التسوية السابق، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، بنسبة 2.79% إلى 60.10 دولار للبرميل. هذا وجاء الارتفاع مدعوماً بتصريحات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال، عقب لقائه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال قمة “العشرين” في اليابان، أن روسيا والسعودية اتفقتا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج “أوبك+” لفترة ما بين 6 و9 أشهر. وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار التحالف المعروف باسم “أوبك+”، الاثنين والثلاثاء لمناقشة تخفيضات المعروض. كما تقلص الدول المشاركة في الاتفاق منذ 2017 إنتاجها لمنع انحدار الأسعار، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي الإنتاج الأمريكي.

