دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل مصلحة التخطيط العمراني

قرنادة 01 يوليو 2019 (وال) – عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الاثنين بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة اجتماعا مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني المهندس عبد المجيد محمد عبد القادر و بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر .

حيث تمت مناقشة سير عمل المصلحة و كيفية إعداد الدراسات و مواقع مشروعات الحكومة كما تم مناقشة كيفية الحد من البناء العشوائي والمساهمة في تقليصه كم تم مناقشة المخالفات الموجودة بالمخطط العام و كيفية إيقافها.

كما أكد دولة رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مراجعة فروع و مكاتب المصلحة في كافة ربوع البلاد ورفع كافة الموظفين كما تم مراجعة العلاقة بين المصلحة و باقي المؤسسات بالدولة . (وال – قرنادة) ع ع

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