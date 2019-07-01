شركة الخليج العربي للنفط تتربع  على القمة وتحصل على جائزة “شلمبرجير” للإنجاز الفضية

بنغازي 01 يوليو 2019 (وال) – تحصلت شركة الخليج العربي للنفط، على جائزة “شلمبرجير” للإنجاز الفضية، تقديراً وتكريماً لما قدمته خلال السنوات الماضية من زيادة وتطوير الإنتاج، واستمرار العمل دون توقف رغم ما مرت به البلاد من ظروف قاهره أبان حرب القوات المسلحة على الإرهاب.

وأقيمت صباح الإثنين، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالشركة حفل تكريم بالمناسبة، بحضور رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، ومدير عام شركة شلمبرجير رضا الكبير، وعددً من مدراء الإدارات بشركة الخليج ومستخدمي مكتب شلمبرجير بمدينة بنغازي، وأكد بن شتوان عقب تسلمه الجائزة، أن هذا الفوز هو ثمرة جهد مشترك وعمل دؤوب من قبل الشركتين، تفتخر به الشركة للعودة إلى استئناف نشاطها بالحقول الليبية لما تتمتع به من امن واستقرار.

وهذه الجائزة يتم التنافس عليها سنويا لترشيح أفضل مشروع يتم بين شركة شلبمرجير” وشركائها على مستوى العالم.

ورحب رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان بالحضور في بداية الحفل، مثنيًا على ما قدمته شركة الخليج خلال السنوات الماضية من زيادة وتطوير في الإنتاج والاستمرار في العمل دون توقف رغم ما مرت به البلاد في تلك الفترة .

ومن جهته، قام مدير مكتب شلمبرجير بنغازي سراج بو سنينة عرض مرئي عرف من خلاله بالجائزة وأهميتها والتعامل المشترك الكبير بين الشركتين.

ومن جهته، صرح مدير عام شلمبرجير رضا الكبير – لوكالة الأنباء الليبية – أنه سعيد بتواجده في ليبيا وخاصة في مدينة بنغازي.

وأثني الكبير على أداء الشركة والتعاون المتميز مع شركة شلمبرجير، مشيرًا إلى أن هناك أهداف مشتركة بين الطرفين .

وعبر مدير عام شلمبرجير عن فخره وسعادته لتقديمه لهذه الجائزة التي تقدمها الشركة لأفضل أنجاز حول العالم حيث تم اختيار شركة الخليج العربي للنفط من بين عدة مشاريع قدمتها الشركات العالمية الكبرى.

والجدير بالذكر أن شركة الخليج العربي للنفط تحصلت على جائزة شلمبرجير للإنجاز (الفضية) عبر مسابقة يتم فيها اختيار أفضل المشاريع التي تمت بين شركة شلمبرجير والشركات المنتجة للنفط على مستوى العالم.

حيث كان مشروع شركة الخليج العربي للنفط هو عملية تطوير خطة زيادة الإنتاج وتم اختيار هذا المشروع من بين 600 مشروع تقدمت به شركات عالمية من جميع دول العالم وجاء ترتيب شركة الخليج الأول أفريقياً والثاني عالمياً. (وال – بنغازي) م ب/ ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال