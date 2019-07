مجموعة «أوبك+» تُصادق رسمياً على تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر

صادقت منظمة أوبك الاثنين على تمديد خفض إمدادات النفط لمدة 9 أشهر وذلك بعد تجاوز الأعضاء خلافات دعم سعر الخام وسط تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وقالت ثلاثة مصادر بـ”أوبك”، أن المنظمة اتفقت على تمديد خفض إمدادات النفط حتى مارس 2020.

كما ارتفع خام القياس العالمي برنت بما يزيد عن 25% منذ بداية العام، بعدما شدد البيت الأبيض العقوبات على فنزويلا وإيران العضوين في أوبك، وهو ما أدى إلى انخفاض صادراتهما النفطية.

ويذكر أن خام برنت ارتفع نحو دولارين يوم الاثنين 1 يوليو، صوب 67 دولاراً للبرميل، وهو ما عزاه الخبراء إلى قرار أوبك خفض الإنتاج، غير أنه قلص مكاسبه لاحقا ليبلغ عند التسوية 65.06 دولار للبرميل بزيادة 32 سنتا أو 0.49%.

هذا وتعقب اجتماع أوبك محادثات مع روسيا وحلفاء آخرين، فيما يُعرف باسم تحالف “أوبك+”.

