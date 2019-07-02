انطلاق أعمال المؤتمر الدولي “لأيام أستانا” المالية في العاصمة الكازاخية نور سلطان

نور سلطان 02 يوليو 2019 (وال)- انطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي لأيام أستانا، الذي يبحث في عدة قضايا رئيسية، تُعنى بالاقتصاد المالي، وتشكيل الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

هذا وتسعى نور أستانا، عبر فعاليات المؤتمر الدولي الذي يشارك فيه ثلة من الخبراء في مجال الاقتصاد والمال، والأعمال من أكثر من 100دولة، لتُصبح بوابة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، ومركزًا للخدمات المالية الإقليمية.

ووصف الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف حدث اليوم، بأنه مرحلة تاريخية في سجل مركز أستانا المالي الدولي، قائلا : “اليوم هو بداية التاريخ الفعلي الإقليمي والعالمي لمركز أستانا المالي، وبداية الطريق لتعزيز الانجازات التي حققتها كازاخستان طوال مسيرتها التنموية الماضية”.

وأضاف توكاييف – في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر – أنه تم تدشين المحكمة الدولية، التي تُعد من أهم روافد تحقيق العدالة ونموذج فريد في حماية صناعة المال في كازاخستان والمنطقة.

وتُشير توقعات المراقبين والخبراء الدوليين بإحداث نقلة نوعية ومتميزة في صناعة المال في منطقة وسط آسيا والعالم، في ظل اهتمام المنتدى الذي يستمر حتى الرابع من شهر يوليو الجاري بقضايا المال الحديثة، والأفكار الجديدة التي من شأنها تشكيل الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، وتطوير الاقتصاد والنمو بدول العالم.

وبدأت الندوات ولقاءات العمل والفعاليات اليوم باستضافة المنتدى العالمي الأساسي، الذي يُغطي مجريات عدة منها: دفع نفقات البنية الأساسية، ونفوذ دفع النفقات، والتمويل المبتكر، والتمويل الإسلامي، وأيضاً ندوة القانون الثاني لمركز أستانا المالي.

وناقش اجتماع قانون مركز أستانا المالي، مسألة تمويل الاستثمار بواسطة ممثلي رواد صناعة المالي في العالم، فضلا عن احتضان منتدى دفع نفقات البنية الأساسية، ومؤتمر التمويل الإسلامي لمركز أستانا المالي.

كما تباحث المشاركون في المنتدى الدولي حول أهمية وجود إطار قانوني سليم، ومعترف به لدعم وحماية الأسواق والاستثمار، ومناخ الإجراءات وعمق وسيولة أسواق رأس الثروة المحلية.

وكان محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان الدكتور خيرات كيليمبيتوف،قد أكد في تصريح صحفي سابق أن “المركز سيقوم بإنشاء نظام قانوني خاص وفقا لمبادئ القانون الإنجليزي”، موضحًا أن عدد الشركات المنضوية والمسجلة في مركز أستانا الدولي بلغ أكثر من 55 شركة، وأنه من المتوقع أن يُصبح عدد الشركات فوق الـ 500 شركة.

ويُؤمن مركز أستانا المالي الدولي جمع أفضل الخبراء، لتطوير الأسواق المحلية والإقليمية، وتعزيز فرص التواصل والتعاون بشكل أفضل، حيث حدّد المركز مجالات تطوير رئيسية، ويعمل على مواجهة التحديات والفرص لإنشاء أستانا كمركز مالي عالمي، كما يحتل المركز الـ 51 عالميًا والأول في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

يُشار إلى أن تقريرًا لمؤشر المراكز المالية العالمية، أكّد تقدّم مركز أستانا الدولي لـ 10 مراكز في القائمة العالمية، منذ تأسيسه عام 2018م كمبادرة حكومية، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والنهوض بالاقتصاد الوطني. (وال- نور سلطان) أ م/ ر ت

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