المياه ضحية في الصراع على نفط ليبيا

عن مصدر الخبر
ليبيا الخبر
قد يعجبــــك أيضـــاً
محافظ المصرف المركزي يبحث مع وزير المالية الترتيبات المالية لسنة 2019
تم النشر منذُ 32 دقيقة
مصدر الخبر / عين ليبيا
انقطاع المياه عن مدينة طرابلس وضواحيها بسبب اعتداء جديد
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للسباحة طبرق
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
رئيس هيأة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي يُتابع سيّر عمل لجنة أعمال بنغازي ووزارة الداخلية
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك