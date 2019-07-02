رئيس هيأة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي يُتابع سيّر عمل لجنة أعمال بنغازي ووزارة الداخلية

البيضاء 02 يوليو 2019 (وال)- عقد رئيس هيأة الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب الأستاذ عبد السلام الحاسي، اجتماعًا ضم السادة الأعضاء المكلفين في لجنة مراجعة وتقييم لجنة أعمال بنغازي ووزارة الداخلية.

هذا وشدّد الأستاذ عبد السلام الحاسي خلال اللقاء عقده أمس بمكتبه في البيضاء، على ضرورة أن تقوم اللجنة بمتابعة مصروفات لجنة أعمال بنغازي، من حيث مصدر التمويل، وطرق التصرف في المبالغ المخصصة.

وقال الأستاذ عبد السلام الحاسي إن الحكومة المؤقتة كانت قد خصصت حوالي مليار وسبعمائة ألف دينار للجنة أعمال بنغازي، ويجب معرفة طريقة تمويل هذا المبلغ، وهل قام المصرف المركزي باتخاذ الإجراءات القانونية عند تمويل وصرف هذا المبلغ، والذي خصص بموجب قرار من مجلس الوزراء.

وأكد الأستاذ عبد السلام الحاسي على ضرورة مراجعة الطرق التي أتبعت لصرف تلك الأموال، وطريقة تنفيذها من خلال لجنة العطاءات، ووفق لائحة العقود الإدارية، والتأكد من إن الشركات التي كُلفت بتنفيذ مشاريع تم تكليفها وفق الإجراءات القانونية، وأن جميع الشركات تحصلت على فرصة للتقدم لتنفيذ المشاريع من عدمه.

وطالب الأستاذ عبد السلام الحاسي بضرورة متابعة جميع المشاريع التي تم تنفيذها، أو أنها قيد التنفيذ من صرف صحي، وصيانة المباني، وإزالة الركام والقمامة، والطرق والإنشاءات، وكيفية توزيع المبالغ على النازحين.

وأوضح الأستاذ عبد السلام الحاسي أنه بالرغم من صرف أموال كبيرة لمعالجة مشاكل مدينة بنغازي، إلا أن معظم المشاكل مازالت قائمة، لذلك من الضروري الخروج بنتائج دقيقة ومهمة، لمحاسبة المقصرين في حال ثبوت أي تقصير أو تجاوز.

واستعرض الأستاذ عبد السلام الحاسي خلال الاجتماع، نتائج عمل اللجنة المكلفة بمتابعة وزارة الداخلية، من حيث المصروفات على الإعاشة وتوفير التجهيزات ووسائل النقل للوزارة.

وشدّد الأستاذ عبد السلام الحاسي على ضرورة متابعة جميع الإجراءات، من ناحية طرق تخصيص تلك المبالغ وطريقة صرفها، وكيفية تكليف الشركات.

وأشار الأستاذ عبد السلام الحاسي إلى أن التقارير التي يتم تقديمها، توضح بأن الجهات التي يتم متابعتها من رئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية، والمجلس البلدي بنغازي، تتعاون مع اللجان المشكلة من الهيأة من ناحية توفير ما يتم طلبه منها من إجراءات ومستندات.

في المقابل، أكد أعضاء اللجنة أنهم يقومون بمتابعة وزارة الداخلية، وبأن هناك إجراءات تم طلبها، وبعد موافات بها سيتم التدقيق ومراجعة تلك الإجراءات التي تم على ضوئها صرف المبالغ المخصصة للوزارة.

يُشار إلى أن الأستاذ عبد السلام الحاسي قام في وقت سابق، بإصدار قرارين بتكليف لجان من الهيأة، لمراجعة وتقييم لجنة أعمال بنغازي ووزارة الداخلية. (وال- البيضاء) ر ت

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