محافظ المصرف المركزي يبحث مع وزير المالية الترتيبات المالية لسنة 2019

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الثلاثاء، وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري.

وأوضح المصرف في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اللقاء يأتي في سياق تكامل العمل بين المؤسستين ومتابعة آخر المستجدات بشأن تنفيذ الترتيبات المالية لسنة 2019.

كما تطرق اللقاء إلى بحث سُبل تعاون الطرفين في تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ الترتيبات المالية للعام الجاري.