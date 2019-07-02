الترتيبات المالية تجمع الكبير وبومطاري

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الثلاثاء، وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق فرج بوطاري.

وقال مصرف ليبيا المركزي بصفحته في “فيسبوك”، إن الكبير تناول خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المصرف، الترتيبات المالية للعام الجاري، فيما تطرق بومطاري إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسستين لضمان تنفيذ الترتيبات المالية.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد وافق على اعتماد الترتيبات المالية للسنة المالية الحالية في مارس الماضي بقيمة 46.8 مليار دينار تضمن فيها سداد الدين العام، كما خصص قيمة إضافية قدرها 5 مليارات دينار أخرى لبرامج ومشروعات إنمائية لم يكشف عن طبيعتها.

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