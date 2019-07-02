“الليبية للحديد” تُصدّر 7 آلاف طن حديد للجزائر

صدرت الشركة الليبية للحديد والصلب الشحنة الرابعة من حديد التسليح خلال ثلاثة أشهر إلى دولة الجزائر وتقدر الشحنة الجديدة بـ7 آلاف طن ليبلغ إجمالي ما تم تصديره خلال نفس الفترة 27 ألف طن.

وقالت إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب في خبر أوردته عبر حسابها بموقع “فيسبوك” إن الوجهة التصديرية المقبلة للشركة ستكون دولة لبنان، وكانت قد صدرت الشركة الأشهر الماضية آلاف الأطنان من حديد التسلح واللف الساخن إلى دولة مصر.

وتزخر ليبيا بمخزون حديد كبير يبلغ 5 مليارات طن، وتُعادل قيمته قرابة 250 مليار دولار، وفقا لما أعلنه مركز البحوث الصناعية.

يُشار إلى أن الحديد الليبي يُعتبر من الخامات الجيدة والمستهدفة من دول الجوار، وبات هذا واضحا بعد عمليات تصدير جرت مطلع العام الجاري إلى دولتي مصر والجزائر بآلاف الأطنان.

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