شحن الدفعة الأولى من حافلات نقل الركاب إلى ليبيا

أكدت شركة السهم للنقل العام، الثلاثاء، استكمال تصنيع وشحن الدفعة الأولى من الحافلات التي تعاقدت عليها أواخر شهر مارس الماضي، مشيرة إلى أن الشركة ستستكمل إجراءات التسجيل بتشغيل بعض خطوط السير تدريجيا.

وأوضحت الشركة، حسب صفحتها الرسمية، أنه من المتوقع أن تصل في نهاية الشهر الحالي 35 حافلة للنقل داخل المدينة وحافلتان للنقل السريع.

يذكر أن الشركة أشارت، في وقت سابق، إلى أن عملية التوريد ستجري وفق الجدول الزمني المخطط له دون تأخير وفق العقد الذي أبرمته شركة السهم، أواخر مارس الماضي، مع شركة “كينج لونج” الصينية لتوريد 37 حافلة.

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