اقتصاد

شحن الدفعة الأولى من حافلات نقل الركاب إلى ليبيا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أكدت شركة السهم للنقل العام، الثلاثاء، استكمال تصنيع وشحن الدفعة الأولى من الحافلات التي تعاقدت عليها أواخر شهر مارس الماضي، مشيرة إلى أن الشركة ستستكمل إجراءات التسجيل بتشغيل بعض خطوط السير تدريجيا.

وأوضحت الشركة، حسب صفحتها الرسمية، أنه من المتوقع أن تصل في نهاية الشهر الحالي 35 حافلة للنقل داخل المدينة وحافلتان للنقل السريع.

يذكر أن الشركة أشارت، في وقت سابق، إلى أن عملية التوريد ستجري وفق الجدول الزمني المخطط له دون تأخير وفق العقد الذي أبرمته شركة السهم، أواخر مارس الماضي، مع شركة “كينج لونج” الصينية لتوريد 37 حافلة.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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تعليق

  • جيد – لكن على الادارة العامة الانتباه /
    – مراقبة إعمار الساءقبن وان يتجاوز 35 عام او اكثر . السلامة المهنية وسلامة الركاب ،
    التأمين – وتوفير مساعد الساءق للتأمين على السرقة او مخالفة قوانين الركوبة العامة .
    تزويد الساءقبن بجهاز لاسلكي للطوارئ والأعطال والصيانة اذا لزم الامر على الطرقات .
    ان يكون الساءقبن من سكان المحلة والبلدية او مقيمين فيها .
    وبالزي الموحد – ونرجو منكم التوفيق .

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