ترقب وصول 37 حافلة نقل إلى طرابلس (صور)

اعلنت شركة السهم للنقل العام المساهمة، الثلاثاء، عن استلامها 37 حافلة من الشركة الصينية “كينج لونغ”، 35 منها للنقل العام وحافلتان للنقل السريع.

وبحسب ما أوردت الشركة بحسابها في “فيسبوك”، فإن الحافلات تم شحنها عبر باخرة يتوقع أن تصل إلى طرابلس يوم 25 يوليو الجاري.

وكانت الشركة قد أوضحت في وقت سابق أنها تعاقدت مع “كينج لونغ” لشراء 140 حافلة ليتم تشغيلها على مرحلتين في مدينتي طرابلس ومن ثم مدينة بنغازي.

وتعد شركة السهم مؤسسة خاصة يستثمر فيها رجال أعمال ومؤسسات وشركات بينها الشركة الليبية للاستثمار.

وكشف مدير عام شركة السهم أبوبكر القرمان في وقت سابق لـ218 عن آلية عمل الحافلات داخل طرابلس، وأوضح أنها ستكون عبر محطات شبكية ستكون المسافة بينها 500 متر، وأن المحطة المركزية تقتصر على أعمال تنظيف الحافلات وصيانتها.

وبيّن القرمان أن الخطوة الثانية ستكون في مدينة بنغازي عبر شركة مستقلة يشرع الآن في تأسيسها تمهيدا لإطلاق مشروع مماثل.

وقال إن اختيار الشركة الصينية جاء بعد التواصل مع شركات أميركية وأوروبية وعربية، وكانت شركة “لونغ” التي تعمل في 160 دولة، الأكثر جدية من حيث الضمان الذي منحته على حافلاتها بعمر 3 سنوات بعد التشغيل، بالإضافة إلى أنها تملك وكيلا في ليبيا من شأنه توفير الدعم الفني وقطع الغيار.

يشار إلى أن الهدف من إقامة هذا المشروع هو توفير خدمات نقل حديثة ومتطورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية