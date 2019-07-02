العيساوي: سنقيّم علاقاتنا الاقتصادية مع الدول الداعمة لحفتر

قال وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي، إنهم بصدد تقييم كافة العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول، خصوصا التي لها مشاركة في عدوان حفتر على طرابلس.

وأوضح العيساوي في مؤتمر صحفي في طرابلس؛ أن الاقتصاد الليبي تجاوز الصدمة الأولى جراء عدوان حفتر، مؤكدا أن ملفات النازحين والجرحى أثقلوا كاهل الميزانية؛ حسب قوله.

وأضاف العيساوي أن لديهم 14 ألف مشروع متوقف منذ 2011 تتجاوز قيمتها 140 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحرب أثرت على مشاريع استثمارية كانت تخطط لها الحكومة في مجال خامات الحديد والموانئ البحرية ومحطات الكهرباء، وفق قوله.

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