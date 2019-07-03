أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 3 يوليو 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاربعاء 3 يوليو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.44.2 دينار
|4.43.2 دينار
|اليورو
|5.03 دينار
|4.95 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.57 دينار
|5.49 دينار
|الليرة التركية
|0.77 دينار
|0.69 دينار
|الدينار التونسي
|1.52 دينار
|1.44 دينار
|الجنية المصري
|0.25 دينار
|0.242 دينار
|الدولار الكندي
|3.28 دينار
|3.20 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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