ترامب يُهاجم الصين وأوروبا بعد معلومات عن تلاعبهما في سوق العملات

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء كل من الصين وأوروبا بالتلاعب بعملتيهما بهدف منح صادراتهما ميزة تنافسية أمام المنتجات الأمريكية.

حيث قال ترامب في تغريدة أن الصين وأوروبا تتلاعبان بعملتيهما، حيث تقومان بضخ الأموال في نظاميهما لمنافسة الولايات المتحدة.

وتابع الرئيس الأمريكي:

“يجب علينا أن نواجه ذلك أو نستمر كالدمى التي تجلس وتشاهد بأدب بينما تواصل البدان الأخرى لعب ألعابها كما فعلوا لسنوات عديدة!”.

وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها ترامب أصابع الاتهام ضد الصين والاتحاد الأوروبي بشأن تخفيض سعر اليوان واليورو، لإعطاء ميزة تنافسية للصادرات الصينية والأوروبية.

هذا ويرى ترامب أن الدولار القوي يعيق تصدير البضائع والخدمات الأمريكية، ويفاقم العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ في 2018 مستوى 621 مليار دولار، وفي حال بات الدولار أرخص، سيفضل المستهلك الأجنبي شراء السلع الأمريكية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج والصادرات في الولايات المتحدة وتقليل العجز في التجارة الخارجية.

