مشروع الطريق البديل “أمساعد – رأس جدير” الاستراتيجي على طاولة رئيس الحكومة المؤقتة

قرنادة 03 يوليو 2019 (وال) – تدارس دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء مشروع الطريق البديل “أمساعد – رأس جدير” الاستراتيجي، وذلك خلال اجتماع عقده مع السادة أعضاء اللجنة الليبية الإيطالية، المهندس علي ميلاد، والأستاذ ادريس محمد.

وبحث دولة الرئيس مع جهاز تنفيذ مشروع الطريق البديل “أمساعد – رأس اجدير” والمتمثلة في اللجنة الليبية الإيطالية الموقعة في العام 2008 ميلادي مع الدولة الليبية.

و قام أعضاء اللجنة من الجانب الليبي بالشرح المستفيض و المفصل على المشروع بالكامل، فيما أصدر دولة الرئيس تعليماته بضرورة مواصلة هذا المشروع و المزمع البدء فيه من الجهة الشرقية “أمساعد – المرج” كقاطع أول بطول 434 كيلو متر.

وأبدى دولته استعداده لتذليل كافة الصعاب، مرحبا بالبدء في هذه المرحلة. (وال – قرنادة) ع ع

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