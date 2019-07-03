اقتصاد

مشروع الطريق البديل “أمساعد – رأس جدير” الاستراتيجي على طاولة رئيس الحكومة المؤقتة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

قرنادة 03 يوليو 2019 (وال) –  تدارس دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء مشروع الطريق البديل “أمساعد – رأس جدير” الاستراتيجي، وذلك خلال اجتماع عقده مع السادة أعضاء اللجنة الليبية الإيطالية، المهندس علي ميلاد، والأستاذ ادريس محمد.

وبحث دولة الرئيس مع جهاز تنفيذ مشروع الطريق البديل “أمساعد – رأس اجدير” والمتمثلة في اللجنة الليبية الإيطالية الموقعة في العام 2008 ميلادي مع الدولة الليبية.

و قام أعضاء اللجنة من الجانب الليبي بالشرح المستفيض و المفصل على المشروع بالكامل، فيما أصدر دولة الرئيس تعليماته بضرورة مواصلة هذا المشروع و المزمع البدء فيه من الجهة الشرقية “أمساعد – المرج” كقاطع أول بطول 434 كيلو متر.

وأبدى دولته استعداده لتذليل كافة الصعاب، مرحبا بالبدء في هذه المرحلة. (وال – قرنادة) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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