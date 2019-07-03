بناء على توجيهات من دولة رئيس الوزراء .. بحث المشاكل التي تواجه عمل شركات الاتصالات ببلدية ترهونة

ترهونة 03 يوليو 2019 (وال) – عقد رئيس غرفة الاتصالات “ترهونة” والمكلف من معالي رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة الدكتور عبد القادر ارحيم آلية تقديم الخدمات لكافة البلديات التابعة للحكومة المؤقتة في المنطقة الغربية .

وجاء تكليف “ارحيم” وحسب توجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني .

وبحث ارحيم مع شركات الاتصالات بالمنطقة وعميد بلدية ترهونه بحضور مدراء فروع ومكاتب شركات الاتصالات والمعلومات بلدية ترهونة شركة المدار، وشركة ليبيانا، وشركة بريد ليبيا الاتصالات، وشركة البنية للاستثمار المشاكل التي تواجه عمل هذه الشركات لنطاق بلدية ترهونة . (وال – ترهونة)

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