الحكومة المؤقتة: بحث المشاكل التي تواجه عمل شركات الاتصالات ببلدية ترهونة

بحث رئيس غرفة الاتصالات “ترهونة” المكلف من رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة الدكتور عبد القادر ارحيم مع شركات الاتصالات بالمنطقة وعميد بلدية ترهونه آلية تقديم الخدمات لكافة البلديات التابعة للحكومة المؤقتة في المنطقة الغربية .

وجاء ذلك خلال اجتماع ارحيم مع شركات الاتصالات بالمنطقة وعميد بلدية ترهونه بحضور مدراء فروع ومكاتب شركات الاتصالات والمعلومات بلدية ترهونة شركة المدار، وشركة ليبيانا، وشركة بريد ليبيا الاتصالات، وشركة البنية للاستثمار المشاكل التي تواجه عمل هذه الشركات لنطاق بلدية ترهونة .

المصدر: (وال – ترهونة)

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