الكونغرس يطالب فيسبوك بإيقاف خطط تطوير عملتها الرقمية

طلب الكونغرس الأمريكي من شركة فيسبوك إيقاف خطط تطوير عملتها الرقمية المسماة ليبرا على الفور، بالإضافة إلى المحفظة الرقمية كاليبرا، وذلك حتى يتوفر الوقت الكافي للتحقيق في المخاطر المحتملة التي تُشكلها على النظام المالي العالمي.

وحسبما أوردت البوابة العربية للأخبار التقنية فقد أوضحت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في رسالة إلى فيسبوك أنها تريد دراسة المخاطر المتعلقة بأمن الفضاء الإلكتروني والأسواق المالية العالمية ومخاوف الأمن القومي.

وأضافت: “بالنظر إلى أن فيسبوك لديها بيانات أكثر من ربع سكان العالم، فمن الضروري أن تتوقف على الفور عن خطط تنفيذ عملة ليبرا حتى تتاح للهيئات التنظيمية والكونغرس فرصة دراسة هذه القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وقالت الرسالة: “يبدو أن هذه المنتجات قد تلجأ إلى تقديم نفسها لنظام مالي عالمي جديد تمامًا قائم خارج سويسرا، وينوي منافسة العملة النقدية الأميركية والدولار الأميركي، وهذا يثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية والتداول والأمن القومي والسياسة النقدية ليس فقط لمستخدمي فيسبوك الذين يزيد عددهم عن ملياري مستخدم، بل أيضًا للمستثمرين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.”

وتعقد لجنة الكونغرس جلسة استماع كاملة حول عملة ليبرا في 17 يوليو، وقالت: “إن المعلومات الضئيلة المقدمة عن هدف ودور والاستخدام المحتمل والأمن لعملة ليبرا ومحفظتها الإلكترونية تكشف عن مجال هائل للمخاطر ونقص الحماية التنظيمية الواضحة.”

وقال متحدث باسم فيسبوك: “نحن نتطلع إلى العمل مع المشرعين مع تقدم هذه العملية إلى الأمام، بما في ذلك الإجابة على أسئلتهم في جلسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب المقبلة”، كما أوردت البوابة العربية للأخبار التقنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية