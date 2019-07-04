حركة السفن التجارية تنشط بميناء بنغازي

نشرت إدارة ميناء بنغازي، الخميس، بيانات حركة السفن التجارية في الميناء خلال الربع الثاني من السنة الحالية وبحسب البيانات فإن ميناء بنغازي استقبل خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو 107 سفينة تجارية محملة بـ12 ألف حاوية فيها سلع وبضائع مختلفة .

أما على صعيد ناقلات المحروقات فقد استقبل الميناء 31 ناقلة محملة بأنواع مختلفة من الوقود والغاز وأضافت إدارة ميناء بنغازي عبر فيديو توضيحي نشر عبر صفحتها الرسمية أن عدد السيارات التي دخلت إلى الميناء بلغ 25,900 سيارة من ذات الفترة مستوردة من السوق الآسيوية والأوروبية.

وكشف مدير المكتب الإعلامي للشركة الليبية للموانئ ناصر أبوزويدة في تصريحات سابقة لـ 218 أن إجمالي قيمة مرتبات العاملين في الميناء وصلت إلى مليونين وثلاثمئة ألف دينار شهريا، خصصت لـ1400 موظف.

وأوضح أبو زويدة أن كافة المرتبات تم سدادها من إيرادات المناولة وخدمات السفن في ميناء جليانة، فيما ما زالت إدارة ميناء بنغازي تحاول جاهدة وضع حلول لأزمة الديون المستحقة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي البالغة 12 مليون دينار عن الفترة ما بين عامي 2013-2016 وهي عبارة عن أقساط ضمان للموظفين.

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