لقاء عمل حول “أزمة الاقتصاد الليبي الأسباب الأعراض الحلول الممكنة” في البيضاء

البيضاء 04 يوليو 2019 (وال) – أقيمت ببلدية البيضاء، لقاء عمل بعنوان “أزمة الاقتصاد الليبي الأسباب الأعراض الحلول الممكنة”.

هذا وأشرف على اللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء بمقر مركز المختار للبحوث والاستشارات والتدريب، عضو هيأة التدريس بكليّة الاقتصاد في جامعة عمر المختار الدكتور صقر الجيباني.

وتناول اللقاء الذي حضره مدير مكتب التدريب بمركز المختار، وأعضاء هيأة التدريس، وطلبة الدراسات العليا بكلية الاقتصاد، عددًا من المحاور الهامة في الجانب الاقتصادي. (وال – بالبيضاء) ر س

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