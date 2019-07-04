بلدية شحات تبحث مشكلة تكدّس القمامة في المدينة

شحات 04 يوليو 2019 (وال)- عقد المجلس التسييري لبلدية شحات، اجتماعًا طارئًا، للبحث عن حلول مستعجلة لمشكلة النظافة التي تُعاني منها البلدية.

وذكر المكتب الإعلامي للبلدية أن رئيس مجلس التسييري للبلدية عميد حسين بودرويش، ناقش خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بمقر ديوان البلدية، بحضور وكيل الديوان، والجهات المتخصصة بأعمال النظافة، مشكلة تكدّس القمامة، خاصة بعد انتهاء عقد شركة الخدمات العامة المكلفة في السابق.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة إيجاد شركة بديلة، لتكليفها بجمع القمامة من المكبات بشكل يومي، بما فيها وادي النيسي بالفرع البلدي الفائدية.

هذا وستتكفل شركة الخدمات العامة المكلفة بالمرور بشكل يومي على الأحياء السكنية، والمنازل والمحلات التجارية لجمع القمامة. (وال -شحات) أ ج/ ر ت

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