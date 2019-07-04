اقتصاد

بلديّة طبرق تبحث إنشاء المنصة العائمة في المدينة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 04 يوليو 2019 (وال)- عقد المجلس التسييري لبلدية طبرق، اجتماعًا لمناقشة تنفيذ مشروع المنصة العائمة.

وذكر المكتب الإعلامي للبلدية أن الاجتماع عقد أمس الأربعاء، برئاسة وكيل الديوان المكلف مسعود الوهراني، مع اللجنة المكلفة بمتابعة ودراسة التلوث في خليج طبرق.

وأضاف المكتب أن وكيل الديوان المكلف مسعود الوهراني، ناقش آلية إنشاء مشروع المنصة العائمة، التي سيتم إنشاؤها من قبل شركة الخليج للنفط، كبديل للرصيف الثابت من حيث ملاءمتها للبيئة. (وال – طبرق) أ ج/ ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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