بلديّة طبرق تبحث إنشاء المنصة العائمة في المدينة

طبرق 04 يوليو 2019 (وال)- عقد المجلس التسييري لبلدية طبرق، اجتماعًا لمناقشة تنفيذ مشروع المنصة العائمة.

وذكر المكتب الإعلامي للبلدية أن الاجتماع عقد أمس الأربعاء، برئاسة وكيل الديوان المكلف مسعود الوهراني، مع اللجنة المكلفة بمتابعة ودراسة التلوث في خليج طبرق.

وأضاف المكتب أن وكيل الديوان المكلف مسعود الوهراني، ناقش آلية إنشاء مشروع المنصة العائمة، التي سيتم إنشاؤها من قبل شركة الخليج للنفط، كبديل للرصيف الثابت من حيث ملاءمتها للبيئة. (وال – طبرق) أ ج/ ر ت

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